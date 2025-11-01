Controlli tra centro e periferie per contrastare gli atti vandalici nella sera di Halloween | identificati tre minori

Sono state complessivamente 47 tra polizia di Stato, carabinieri, finanza e polizia locale, le pattuglie impegnate in controlli sul territorio cittadino nella serata di Halloween. Le attività sono predisposte in maniera rafforzata per contrastare possibili atti vandalici e condotte illecite, e. 🔗 Leggi su Baritoday.it

