Affari Tuoi usano un suv | valanga di commenti su Maurizio

Durante l'ultima puntata di Affari Tuoi, Maurizio di Breuil-Cervinia ha attirato l'attenzione per aver utilizzato un SUV. La sua presenza ha suscitato numerosi commenti tra gli spettatori, confermando l'interesse verso i protagonisti del programma e le loro scelte di vita. La puntata, condotta da Stefano De Martino su Rai 1, si è distinta anche per altri momenti di interesse, mantenendo alta l'attenzione del pubblico.

Maurizio da Breuil-Cervinia, Valle d'Aosta, è stato il protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, sabato 17 gennaio. Il concorrente ha raccontato di essere papà di sei figli. "Com'è la vita in 8?", gli ha chiesto il conduttore. E lui: "Uno spettacolo, quando torni a casa la sera, stanco dopo il lavoro, e trovi questi bambini che ti abbracciano ti ricaricano alla grande". Maurizio, poi, ha spiegato che nella vita fa il vigile del fuoco cinofilo: "È una passione nata un po' di anni fa. Sono diventato anche istruttore di sci". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

