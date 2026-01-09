Affari tuoi una pompatina | Ersilia commenti osceni
Soldi e veleno. I telespettatori di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino (e con Herbert Ballerina come spalla e disturbatore d'eccezione tra i pacchisti), non si smentiscono mai. I commenti in tempo reale alla puntata di venerdì 9 gennaio, infatti, sono una sequela impressionante e piuttosto maliziosi sui concorrenti, in un clima palese da "tifo contro". Ersilia, dalla Calabria, è la bella concorrente accompagnata in studio dal marito. Nessuno dei due però trova il favore degli appassionati da casa. Colpa della loro "pesantezza", sostengono in molti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Leggi anche: Ad Affari Tuoi la partita di Ersilia non decolla e lei piange per la tensione, quanto ha portato a casa
Leggi anche: Affari Tuoi, "incrociare quegli occhi": valanga di commenti su Consuelo
Affari Tuoi, la frase choc sulle gemelle: Sarebbe stata follia | .it; Affari Tuoi, scoppia la bufera su Donatella: Mi fai pena | .it.
Affari tuoi, il disastro di Ersilia mette in fuga De Martino: "Me ne vado" poi la vincita inaspettata - Nella puntata del 9 gennaio Ersilia, accompagnata dal compagno Francesco, gioca una partita disastrosa dall'inizio con una sfilza di rossi. libero.it
“Affari tuoi” premia la Calabria con 20mila euro: li vince la catanzarese Ersilia Corapi - Serata di emozioni su Rai 1 per la Calabria , protagonista ad Affari Tuoi con Ersilia Corapi , impiegata amministrativa nel panificio di famiglia e originaria ... catanzaro.gazzettadelsud.it
Ad Affari Tuoi la partita di Ersilia non decolla e lei piange per la tensione, quanto ha portato a casa - Ma il finale, nonostante le lacrime e la tensione per la coppia calabrese, è piuttosto inaspettato. fanpage.it
Com'è andata alle sorelle di Marsala che hanno partecipato ad Affari tuoi #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook
Affari Tuoi come La Ruota Arriva in prima serata e di venerdì! Per ora una sola puntata: 13 febbraio Se andrà bene… si replicherà #AffariTuoi #PrimaSerata #Rai1 #TV x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.