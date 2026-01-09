Affari tuoi una pompatina | Ersilia commenti osceni

Soldi e veleno. I telespettatori di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino (e con Herbert Ballerina come spalla e disturbatore d'eccezione tra i pacchisti), non si smentiscono mai. I commenti in tempo reale alla puntata di venerdì 9 gennaio, infatti, sono una sequela impressionante e piuttosto maliziosi sui concorrenti, in un clima palese da "tifo contro". Ersilia, dalla Calabria, è la bella concorrente accompagnata in studio dal marito. Nessuno dei due però trova il favore degli appassionati da casa. Colpa della loro "pesantezza", sostengono in molti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Affari tuoi, "una pompatina...": Ersilia, commenti osceni Leggi anche: Ad Affari Tuoi la partita di Ersilia non decolla e lei piange per la tensione, quanto ha portato a casa Leggi anche: Affari Tuoi, "incrociare quegli occhi": valanga di commenti su Consuelo La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Affari Tuoi, la frase choc sulle gemelle: Sarebbe stata follia | .it; Affari Tuoi, scoppia la bufera su Donatella: Mi fai pena | .it. Affari tuoi, il disastro di Ersilia mette in fuga De Martino: "Me ne vado" poi la vincita inaspettata - Nella puntata del 9 gennaio Ersilia, accompagnata dal compagno Francesco, gioca una partita disastrosa dall'inizio con una sfilza di rossi. libero.it

