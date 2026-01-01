Affari Tuoi incrociare quegli occhi | valanga di commenti su Consuelo

Durante la puntata di Affari Tuoi trasmessa il 1° gennaio su Rai 1, Consuelo, originaria del Friuli Venezia Giulia, ha attirato l’attenzione del pubblico. La sua partecipazione ha generato numerosi commenti sui social, evidenziando l’interesse suscitato dalla sua presenza nel programma condotto da Stefano De Martino.

Consuelo dal Friuli Venezia Giulia è stata la protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino, nella puntata in onda questa sera, giovedì 1 gennaio su Rai 1. "Ho 36 anni, vengo da Trieste e nella vita lavoro come cassiera in un supermercato", ha spiegato la pacchista. Con lei in studio il papà Maurizio, pensionato ed ex dipendente dell'università di Trieste. La coppia ha giocato con il pacco numero 15. Non sono mancati i commenti sulla piattaforma X indirizzati soprattutto a Consuelo. Complimenti soprattutto. Un utente per esempio ha scritto: "Arrivare alla cassa ed incrociare quegli occhi #affarituoi". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

