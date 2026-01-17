Affari tuoi Giorgio insulta De Martino ed Herbert | chi è

Insulti quotidiani per Stefano De Martino ed Herbert Ballerina, i protagonisti di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1. A svelarlo, con un sorriso, sono stati i diretti interessati in un fuoriprogramma. "C'è un signore che mi manda dei messaggi sui social, Giorgio - premette il conduttore De Martino -. Esprime il suo parere, insindacabile e giustissimo, de gustibus. Spesso mi scrive 'Tu ed Herbert siete inguardabili'. Ieri ha aggiunto ' Odiosi e inguardabili '". Dietro le quinte si sente un tonfo e il padrone di casa si spaventa: "Che è caduto?". Ballerina ne approfitta: "Hai visto che non le devi dire queste cose?". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

