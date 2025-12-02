Stefano De Martino è tornato con una nuova puntata di Affari Tuoi, in un’atmosfera particolarissima. Nella puntata del 2 dicembre a mettersi in gioco c’è infatti un concorrente che, nel corso delle settimane, è riuscito a farsi voler bene da pubblico e conduttori: Sandokan. “Affari Tuoi”, Stefano ed Herbert esilaranti con Sandokan. Fabio arriva dal Molise, gioca con il pacco numero 3 e nella vita ha fatto per anni l’animatore, per poi scegliere di fare il cuoco. Ma soprattutto, è un concorrente presente da così tante puntate che ormai è diventato un personaggio fisso, quasi parte del cast. E forse è proprio per questo che Stefano si lascia andare a una raffica di battute: con Sandokan ha preso confidenza, e lo spettacolo viene naturale. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Affari Tuoi, è il turno di Sandokan. Stefano De Martino ed Herbert si scatenano