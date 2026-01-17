Addio a Tony Dallara il primo urlatore romantico si è spento a Milano a 89 anni

È deceduto a Milano Tony Dallara, noto come il primo «urlatore» romantico. Con una carriera iniziata negli anni Cinquanta e proseguita negli anni Sessanta, ha rivoluzionato il modo di interpretare la musica, portando toni più alti e ritmi più energici rispetto al passato. La sua influenza ha lasciato un'impronta significativa nel panorama musicale italiano, segnando un’epoca importante della canzone d’autore.

Nel 1957, la svolta. Dallara faceva il fattorino presso l'etichetta discografica Music. Il direttore Walter Guertler lo sentì cantare e gli offrì una chance, suggerendogli anche il nome d'arte che poi lo avrebbe accompagnato per tutta la carriera. Dallara incide Come prima, già presentato alla Commissione del Festival di Sanremo nel 1955 ma scartato. L'uscita della canzone, nel 1957, ebbe un successo travolgente: il 45 giri scalò le classifiche italiane e vendette circa 300mila copie, diventando presto nota anche all'estero, mentre Dallara iniziò ad essere definito «urlatore», pioniere di una nuova generazione di cantanti e di un modo altrettanto innovativo di fare musica.

