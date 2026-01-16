Morto Tony Dallara l’urlatore della canzone italiana Aveva 89 anni

È deceduto a 89 anni Tony Dallara, noto cantante italiano degli anni Cinquanta e Sessanta, celebre per successi come “Come prima” e “Romantica”. La sua voce ha contribuito a definire un’epoca della musica italiana, lasciando un’impronta significativa nel panorama musicale nazionale.

Roma, 16 gennaio 2026 – E’ morto a 89 anni Tony Dallara, all’anagrafe, Antonio Lardera: cantante icona della musica italiana degli anni ‘50-60, storica voce di ‘Come prima’ e ‘Romantica’, due delle sue hit più conosciute. Con la prima scalò le classifiche italiane piazzandosi in vetta alle vendite: era il 1958. Con la seconda vincerà il Festival di Sanremo 1960, in coppia con Renato Rascel. Artista per caso, Dallara entra nella casa discografica Music come fattorino e qui viene notato per le doti canore: il direttore gli fa incidere su 45 giri Come prima: ignorata a Sanremo, qualche anno dopo farà il boom. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Morto Tony Dallara, l’urlatore della canzone italiana. Aveva 89 anni Leggi anche: È morto Tony Dallara, aveva 89 anni Leggi anche: Morto Tony Dallara, icona degli anni ‘60. Aveva 89 anni Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Tony Dallara morto, il cantante di "Come prima" aveva 89 anni: vinse Sanremo nel 1960 con "Romantica" - Il suo nome resta legato a una lunga serie di successi entrati nella storia della canzone, ... ilmattino.it

E' morto Tony Dallara, da 'Come prima' a 'Romantica' cambiò la canzone italiana - Il cantante Tony Dallara, pseudonimo di Antonio Lardera, è morto oggi all'età di 89 anni. adnkronos.com

Tony Dallara, morto il cantante di "Come Prima" e "Romantica": aveva 89 anni - Il cantante Tony Dallara, pseudonimo di Antonio Lardera, è morto oggi all'età di 89 anni. msn.com

Il suo vero nome era Quintino Marucci, nato ad Alberona ( #Foggia ). Oggi, #15gennaio 1991 in #NewJersey muore Tony Slydini, uno dei più grandi illusionisti al mondo. #AccaddeOggi . x.com

Il 15 Gennaio 1991 in New Jersey muore Tony Slydini, uno dei più grandi illusionisti al mondo: era foggiano. Il suo vero nome era Quintino Marucci, nato l'1 Settembre 1901 ad Alberona; a Foggia, dove si trasferì, trascorse i primi anni della sua vita. Si spense, - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.