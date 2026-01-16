Morto Tony Dallara l’urlatore della canzone italiana Aveva 89 anni

È deceduto a 89 anni Tony Dallara, noto cantante italiano degli anni Cinquanta e Sessanta, celebre per successi come “Come prima” e “Romantica”. La sua voce ha contribuito a definire un’epoca della musica italiana, lasciando un’impronta significativa nel panorama musicale nazionale.

Roma, 16 gennaio 2026 – E’ morto a 89 anni Tony Dallara, all’anagrafe, Antonio Lardera: cantante icona della musica italiana degli anni ‘50-60, storica voce di ‘Come prima’ e ‘Romantica’, due delle sue hit più conosciute. Con la prima scalò le classifiche italiane piazzandosi in vetta alle vendite: era il 1958. Con la seconda vincerà il Festival di Sanremo 1960, in coppia con Renato Rascel. Artista per caso, Dallara entra nella casa discografica Music come fattorino e qui viene notato per le doti canore: il direttore gli fa incidere su 45 giri Come prima: ignorata a Sanremo, qualche anno dopo farà il boom. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

