Tony Dallara è morto l’ultimo degli urlatori | la sua rivoluzione ha cambiato la musica italiana

Tony Dallara, figura storica della musica italiana del Dopoguerra, si è spento all’età di 89 anni. Con la sua voce inconfondibile, ha contribuito a definire un’epoca e a innovare il panorama musicale nazionale. La sua scomparsa rappresenta la fine di un’era, lasciando un’eredità importante nel mondo dello spettacolo italiano.

È morto a 89 anni Tony Dallara, tra le voci in grado di segnare nettamente il panorama della musica italiana del Dopoguerra. Il suo stile ha rappresentato, al fianco di altri, un cambio di marcia enorme nel mondo della nostra canzone, soprattutto a livello interpretativo. Ha saputo lasciarsi la tradizione melodica classica lasciata alle spalle, con grande coraggio. È stato tra i primi a portare sul palco una forza espressiva nuova, che ha fatto storcere il naso a tanti ma, al tempo stesso, ha conquistato la sua generazione. Un artista più fisico e intenso, che ha saputo fare la storia e gettare le basi per tanti dopo di lui. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Tony Dallara è morto, l’ultimo degli “urlatori”: la sua rivoluzione ha cambiato la musica italiana Leggi anche: È morto Tony Dallara, voce simbolo della canzone italiana degli anni Cinquanta Leggi anche: Musica: addio a Tony Dallara, con "Romantica" cambiò la canzone italiana Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Tony Dallara è morto a 89 anni, rivoluzionò la canzone italiana - Tony Dallara, il pioniere degli " urlatori " che rivoluzionò la canzone italiana, è morto oggi all'età di 89 anni. rainews.it

È morto Tony Dallara, il cantante di ‘Romantica’ e ‘Come Prima’ aveva 89 anni - Musica italiana in lutto: è morto a 89 anni Tony Dallara. lapresse.it

È morto Tony Dallara, icona della musica italiana e voce di "Come Prima" e "Romantica" - Tony Dallara, icona della musica leggera italiana, lascia un’eredità di hit immortali e uno stile vocale rivoluzionario degli anni ’50- notizie.it

Buon compleanno a Tony Dallara, che oggi compie 85 anni, una delle voci più celebri e amate della canzone italiana. Con il suo stile unico e il timbro potente, ha segnato la storia della musica leggera, conquistando il pubblico sin dagli anni Cinquanta. Brani - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.