Tony Dallara addio a uno dei primi urlatori della canzone italiana La rivoluzione Romantica video

Tony Dallara, noto cantante italiano e figura pionieristica della musica romantica, si è spento all’età di 89 anni. Con il suo stile distintivo e il timbro inconfondibile, ha contribuito a definire un’epoca della canzone italiana. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il panorama musicale nazionale, lasciando un’eredità duratura nel repertorio della musica leggera italiana.

Il cantante Tony Dallara, pseudonimo di Antonio Lardera, è morto all'età di 89 anni. La notizia della scomparsa è stata appresa dall'Adnkronos da ambienti musicali. Il suo nome resta legato a una serie di successi entrati nella storia della canzone. Ci piace ricordare "Come prima", "Romantica", "Ti dirò", fino a "Bambina, bambina": brani che dalla fine degli anni Cinquanta segnarono una svolta nello stile interpretativo e nel gusto del pubblico. Dallara, uno dei primi "urlatori", è stato protagonista assoluto della musica leggera italiana tra la fine degli anni Cinquanta e i primi anni Sessanta, capace di segnare un'epoca con uno stile vocale innovativo e una serie di successi entrati nella storia della canzone italiana.

