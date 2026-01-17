È stato comunicato il decesso di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, avvenuto negli Stati Uniti all'età di 76 anni. La famiglia ha confermato la sua scomparsa, dopo un periodo di malattia. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione per il mondo del calcio e per i tifosi viola, che ricordano il suo ruolo e il suo contributo alla storia del club.

Rocco Commisso è morto. L’annuncio della famiglia dagli Stati Uniti. Aveva 76 anni ed era da tempo malato. Sul sito del club la nota ufficiale: “Con grande dolore e tristezza la famiglia Commisso con la moglie Catherine, i figli Giuseppe e Marisa e le sorelle Italia e Raffaelina, comunicano la scomparsa del Presidente Rocco B. Commisso. Dopo un prolungato periodo di cure, il nostro amato Presidente ci ha lasciati ed oggi tutti ne piangiamo la scomparsa”. “Per la sua famiglia è stato un esempio, una guida, un uomo leale e fedele che accanto a sua moglie Catherine ha raggiunto il traguardo di 50 anni di matrimonio e con i suoi figli è stato un padre severo e amabile, come era il suo carattere, dolce e deciso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Addio a Rocco Commisso, la stagione buia della Fiorentina

