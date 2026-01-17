La famiglia reale spagnola si è riunita a Madrid per rendere omaggio a Irene di Grecia, conosciuta come

Il re, la regina e le figlie, insieme al resto della famiglia, hanno omaggiato la loro «zia Pecu» alla Cattedrale Ortodossa dei Santi Andrea e Demetrio. I funerali saranno ad Atene, dove la principessa ha scelto di essere sepolta, accanto ai genitori e al fratello, re Costantino È il momento dell'addio a Irene di Grecia. La famiglia reale spagnola si è riunita a Madrid per l'ultimo saluto alla principessa, sorella minore della regina emerita Sofia, morta al Palazzo della Zarzuela lo scorso 15 gennaio. Dopo i saluti privati, è stata allestita la camera adente presso la Cattedrale Ortodossa dei Santi Andrea e Demetrio, dove nella tarda mattinata di sabato 17 gennaio sono arrivati Felipe VI con la madre Sofia e la moglie Letizia, le principesse Elena e Cristina, sorelle maggiori del re con i rispettivi figli, e altri membri della famiglia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Addio a Irene di Grecia, la famiglia reale spagnola riunita a Madrid

