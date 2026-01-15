Addio a Irene di Grecia la sorella della principessa Sofia

Irene di Grecia, sorella della principessa Sofia, è deceduta all’età di 83 anni. Viveva con la sorella in Spagna dagli anni ’70. La sua scomparsa segna la fine di una figura legata alla famiglia reale greca e spagnola. Per ulteriori dettagli, si rimanda all’articolo di Il Difforme.

È morta Irene di Grecia e Danimarca, principessa rispettata e senza macchia: la storia della “zia” Pecu - Si è spenta dopo una lunga malattia la principessa Irene, nota come "Pecu", figura rispettata delle famiglie reali europee ... ilfattoquotidiano.it

Morta Irene di Grecia, sorella della Regina Sofia e zia amatissima di Felipe e Letizia di Spagna - Addio a Irene di Grecia, sorella della Regina Sofia e zia amatissima di Felipe e Letizia di Spagna. dilei.it

IRENE…LA PRINCIPESSA PIANISTA! Addio a Sua Altezza Reale, la principessa Irene di Grecia e Danimarca, figlia di re Paolo di Grecia, sorella di re Costantino di Grecia e della regina Sofia di Spagna e zia di re Felipe di Spagna. Immancabile compagna e facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.