addio a irene di grecia la sorella della principessa sofia

Irene di Grecia, sorella della principessa Sofia, è deceduta all’età di 83 anni. Viveva con la sorella in Spagna dagli anni ’70. La sua scomparsa segna la fine di una figura legata alla famiglia reale greca e spagnola. Per ulteriori dettagli, si rimanda all’articolo di Il Difforme.

