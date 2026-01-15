Addio a Irene di Grecia la principessa silenziosa amata da tutte le corti europee

È venuta a mancare Irene di Grecia, principessa di Danimarca, all’età di 83 anni. Sorella minore della regina emerita Sofia di Spagna, è stata una figura discreta e rispettata nelle corti europee. La sua scomparsa segna la fine di un’epoca di sobrietà e riservatezza, valori che ha sempre incarnato nel corso della sua vita.

Si è spenta all'età di 83 anni Irene di Grecia e Danimarca, sorella minore della regina emerita Sofia di Spagna. Da tempo malata, è morta oggi, il 15 gennaio, alle 11.40 nel Palazzo della Zarzuela, a Madrid, dove viveva da anni accanto alla sorella. Una figura discreta, lontana dai riflettori, ma centrale nella vita privata della famiglia reale spagnola, che oggi la ricorda con affetto e rispetto. Il dolore della regina Sofia. Negli ultimi mesi le condizioni di salute di Irene si erano aggravate, tanto da spingere la regina emerita Sofia ad annullare tutti gli impegni ufficiali per starle accanto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Addio a Irene di Grecia, la principessa silenziosa amata da tutte le corti europee Leggi anche: È morta Irene di Grecia e Danimarca, principessa rispettata e senza macchia: la storia della “zia” Pecu Leggi anche: La Principessa Irene “sta scomparendo”: Sofia di Spagna annulla gli impegni per la sorella La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Addio a Irene di Grecia, la principessa silenziosa amata da tutte le corti europee - Principessa colta e riservata, musicista di talento e figura centrale nella vita privata della famiglia re ... ilgiornale.it

È morta Irene di Grecia e Danimarca, principessa rispettata e senza macchia: la storia della “zia” Pecu - Si è spenta dopo una lunga malattia la principessa Irene, nota come "Pecu", figura rispettata delle famiglie reali europee ... ilfattoquotidiano.it

Morta Irene di Grecia, sorella della Regina Sofia e zia amatissima di Felipe e Letizia di Spagna - Addio a Irene di Grecia, sorella della Regina Sofia e zia amatissima di Felipe e Letizia di Spagna. dilei.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.