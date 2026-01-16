Il calcio italiano dice addio a Giancarlo Tacchi, figura fondamentale della crescita calcistica in provincia di Avellino negli anni ’70. Figlio di Juan Carlos, Tacchi ha lasciato un’impronta significativa nel panorama sportivo locale, contribuendo alla nascita di una stagione memorabile per il calcio regionale. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per la storia sportiva del territorio, che ricorda con rispetto il suo ruolo e la sua passione.

Tempo di lettura: 2 minuti Il calcio italiano perde uno dei protagonisti della storica ascesa della provincia negli anni ’70. Si è spento all’età di 68 anni Giancarlo Tacchi, ex attaccante e figura legata a doppio filo alla storia dell’Avellino. Il decesso è avvenuto presso l’ospedale di Avezzano, dove l’ex calciatore si trovava ricoverato a seguito di un ictus che lo aveva colpito nei giorni scorsi. Un destino nel nome del padre. Nato in una famiglia che respirava calcio, Giancarlo era figlio d’arte: il padre, Juan Carlos Tacchi, era stato una celebre ala argentina che tra gli anni ’50 e ’60 aveva vestito le maglie di Torino, Alessandria e Napoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Dall’eredità del padre Juan Carlos alla gloria di Avellino: addio a Giancarlo Tacchi

