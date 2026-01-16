Pescara e il mondo del calcio piangono la morte di Giancarlo Tacchi

Pescara e il mondo del calcio si uniscono nel cordoglio per la scomparsa di Giancarlo Tacchi. Ricordato come uno dei calciatori più apprezzati degli anni Ottanta, Tacchi ha lasciato un segno importante nella storia sportiva della regione. La sua figura rappresenta un patrimonio di passione e dedizione, testimonianza di una carriera condivisa con una famiglia di grandi campioni.

