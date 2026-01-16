Pescara e il mondo del calcio piangono la morte di Giancarlo Tacchi
Pescara e il mondo del calcio si uniscono nel cordoglio per la scomparsa di Giancarlo Tacchi. Ricordato come uno dei calciatori più apprezzati degli anni Ottanta, Tacchi ha lasciato un segno importante nella storia sportiva della regione. La sua figura rappresenta un patrimonio di passione e dedizione, testimonianza di una carriera condivisa con una famiglia di grandi campioni.
Il mondo del calcio e l'Abruzzo piangono la morte di uno dei calciatori più amati negli Anni Ottanta, membro di una dinastia di campioni assai rara nella disciplina. E’ infatti morto Giancarlo Tacchi, all'età di 68 anni (avrebbe compiuto 69 anni il prossimo 7 aprile). Era ricoverato in ospedale. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
