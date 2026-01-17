Addio a Giancarlo Marroni ex direttore dell’emittente Tiesse

Giancarlo Marroni, ex direttore dell’emittente Tiesse e residente a Cuba, è deceduto recentemente. Figura nota nel settore, la sua scomparsa rappresenta una perdita per la comunità professionale e per coloro che lo hanno conosciuto. La sua figura rimarrà impressa nel ricordo di chi ha collaborato con lui e ha condiviso momenti significativi nel corso della sua carriera.

A Cuba, dove abitava ormai da tempo, è venuto a mancare Giancarlo Marroni (nella foto), figlio del Cav. Pietro Marroni, che fu figura di spicco della Barga del dopoguerra. Avrebbe compiuto 89 anni il prossimo 28 febbraio. A Barga era rientrato negli anni '80 dopo il congedo da ufficiale dei Carabinieri ed alcune esperienze di lavoro in importanti aziende italiane, in quel di Milano. Nella cittadina, dopo l'acquisizione di Marco Potenti della televisione Tiesse, ne era diventato il direttore e la figura di riferimento del tg, fino alla sua vendita alla fine degli anni '80. Un giornalista vecchia maniera, dai toni pacati con gli spettatori, ma sicuramente non timoroso di mettersi contro ingiustizie e mancanze giustizie e mancanze.

