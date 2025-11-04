Addio a Giancarlo Pasquini ex presidente Legacoop e senatore bolognese

È scomparso all’età di 88 anni Giancarlo Pasquini, una delle figure più autorevoli del mondo cooperativo e politico di Bologna. La sua carriera, segnata da un impegno costante per i valori della solidarietà, dell’economia sociale e della partecipazione, ha lasciato un segno profondo nel. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

