Addio a Giancarlo Pasquini ex presidente Legacoop e senatore bolognese

Bolognatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È scomparso all’età di 88 anni Giancarlo Pasquini, una delle figure più autorevoli del mondo cooperativo e politico di Bologna. La sua carriera, segnata da un impegno costante per i valori della solidarietà, dell’economia sociale e della partecipazione, ha lasciato un segno profondo nel. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

addio giancarlo pasquini exMorto Giancarlo Pasquini, fu senatore e presidente Legacoop: aveva 88 anni - Pasquini ha avuto una lunga carriera dentro la Lega delle Cooperative, della quale è diventato presidente nel 1992. Segnala corrieredibologna.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Addio Giancarlo Pasquini Ex