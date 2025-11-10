È venuto a mancare nella giornata di ieri, all’età di 86 anni, il dottor Renzo Colli. Nella sua lunga carriera è stato anche direttore di diverse aziende sanitarie sia nel reggiano ma non solo. Ha infatti diretto a inizio anni 90’ l’Usl di Montecchio, prima di passare nel 1995 nelle Marche a Civitanova. Poi il ritorno in Regione prima a Ferrara e poi direttamente a casa sua nel reggiano, quando nell’agosto 2002 divenne direttore di Villa Verde. Un percorso lavorativo che va a sottolineare la sua straordinaria professionalità ed umanità che lo ha contraddistinto nel corso degli anni nel suo lungo e prestigioso percorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio a Renzo Colli, ex direttore dell’Usl