Addio a Bruno mago dei motori con il cuore che batteva per la Guzzi

Da leccotoday.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È deceduto Bruno Scola, noto nel mondo dei motori e appassionato della Guzzi, all’età di 79 anni. La sua scomparsa, avvenuta durante la notte tra giovedì e venerdì presso l’ospedale di Mandello del Lario, è stata causata da una grave malattia. Figura stimata e rispettata nel settore, Bruno lascia un ricordo indelebile tra appassionati e professionisti dei motori.

“A fermare questo grande personaggio conosciuto nel mondo dei motori è stata una brutta malattia”. Commenta così Oscar Malugani, giornalista legato al settoremotociclistico, la notizia della morte a 79 anni del mandellese Bruno Scola, avvenuta nella notte di tra giovedi e venerdi all'ospedale di. 🔗 Leggi su Leccotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Addio al mago dei muscoli Doriano Ruggiero: storico massaggiatore della Lazio

Leggi anche: E' stato un punto di riferimento per il mondo dei motori, addio allo storico titolare della concessionaria

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

addio bruno mago motoriAddio a Bruno, mago dei motori con il cuore che batteva per la Guzzi - Lutto a Mandello per la morte di Scola, gentiluomo molto conosciuto e stimato anche per il suo impegno professionale ... leccotoday.it

Bruno Boccato, il mago dei motori, è morto a 90 anni. Era una leggenda per i vespisti: «Esci dalla storia ed entri nel mito» - Addio a Bruno Boccato, il mago dei motori che fece della sua officina un luogo d'incontro e di passione. ilgazzettino.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.