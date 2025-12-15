Addio al mago dei muscoli Doriano Ruggiero | storico massaggiatore della Lazio

Si è spento Doriano Ruggiero, noto massaggiatore che ha lasciato un'impronta significativa nel mondo dello sport. Dopo aver iniziato la sua carriera con i giocatori della Brindisi Sport, ha raggiunto la ribalta con la Lazio di Sergio Cragnotti, diventando un punto di riferimento nel settore. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per il panorama sportivo.

BRINDISI – Ha legato il suo nome alla grande Lazio di Sergio Cragnotti, ma i primi muscoli di cui si è preso cura sono stati quelli dei giocatori della Brindisi Sport. Nella giornata di ieri, a Roma, si è spento Doriano Ruggiero. Aveva 70 anni. Nato a Feletto Canavese (Torino), Ruggiero è.

