Accusato di sparatoria e spaccio | scarcerato Giacomino ' O Barbiere

Giacomo Buonincontri, noto come Giacomino 'O Barbiere, classe 1981 di Mariglianella, è stato recentemente scarcerato. Era stato arrestato in relazione a un'aggressione con arma da fuoco avvenuta il 26 luglio e per spaccio di stupefacenti. La vicenda ha attirato l'attenzione delle autorità e della comunità locale, che ora attendono sviluppi sulle indagini in corso.

Nelle scorse ore è stato scarcerato Giacomo Buonincontri, classe '81 di Mariglianella, arrestato per un agguato commesso con una pistola ai danni di uomo, ferito alla gamba destra a Mariglianella lo scorso 26 luglio, oltre che per spaccio di stupefacenti. Il Tribunale del Riesame di Napoli, accogliendo la richiesta dell'avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, ha concesso gli arresti domiciliari all'uomo, dopo che il Tribunale di Nola aveva già ridimensionato le accuse. Secondo la procura della Repubblica, infatti, Buonincontri e Francesco De Martino, a bordo di un'autovettura condotta dal primo, facevano da apripista a Raffaele De Luca, conducendolo sul luogo della sparatoria.

