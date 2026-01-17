A Mariglianella, si registra una recente vicenda legata a Giacomo Buonincontri, noto come Giacomino “’o barbiere”. Dopo essere stato coinvolto in un episodio di sparatoria e spaccio, Buonincontri è stato scarcerato e posto agli arresti domiciliari. La notizia evidenzia un aggiornamento sulle indagini e sulle misure restrittive adottate nei confronti del soggetto.

Scarcerazione e arresti domiciliari per Giacomo Buonincontri, classe 1981, di Mariglianella, noto in zona come Giacomino “’o barbiere”. L’uomo ha lasciato il carcere di Poggioreale, dove era detenuto per un agguato armato avvenuto lo scorso 26 luglio a Mariglianella, oltre che per un’accusa legata allo spaccio di stupefacenti. A disporre la misura alternativa al carcere è stato il Tribunale del Riesame di Napoli, che ha accolto l’istanza presentata dall’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord. Una decisione arrivata dopo che il Tribunale di Nola aveva già ridimensionato il quadro accusatorio. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Sparatoria e spaccio a Mariglianella, scarcerazione per Giacomino “’o barbiere”

Leggi anche: Come sta il 21enne coinvolto nella sparatoria tra i boschi della Bergamasca: la pista dello spaccio

Leggi anche: Un "Barbiere" giovane che conquista Ancona

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Come sta il 21enne coinvolto nella sparatoria tra i boschi della Bergamasca: la pista dello spaccio - Dopo essere stato operato, è ancora in prognosi riservata il 21enne che è rimasto coinvolto nella sparatoria a Solto Collina, un piccolo comune in provincia di Bergamo, lo scorso 11 dicembre. fanpage.it

Sparatoria a Solto Collina: l'ipotesi della lite degenerata per il controllo dello spaccio. Trovati un bivacco e una pistola - L’inseguimento è iniziato in un luogo di spaccio ed è terminato con una sparatoria in un’altra zona che si sospetta essere legata alla droga. bergamo.corriere.it

Sparatoria tra i boschi della Bergamasca, grave un 21enne: ferito un 28enne - Nel corso della serata di ieri, giovedì 11 dicembre, si è verificata una sparatoria a Solto Collina, un piccolo comune in provincia di Bergamo. fanpage.it

Era ricercato per un duplice tentato omicidio nei boschi dello spaccio di Sesto l'uomo arrestato questa mattina a Somma. E' sospettato di aver preso parte anche alla sparatoria di vial del Moro - facebook.com facebook