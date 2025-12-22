Tempo di lettura: 2 minuti Il Gup del Tribunale di Benevento, accogliendo le tesi dell’Avvocato Vittorio Fucci e del Dott. Giuseppe Vittorio Fucci, ha scarcerato il noto pregiudicato S. R., 56 anni di Airola. S. R., secondo la Procura di Benevento, avvalendosi della sua fama di malavitoso avrebbe messo in essere un’estorsione ad una grande ditta di spettacoli in occasione dello spettacolo del cantante Riccardo Fogli in Airola, durante la festa della Madonna Addolorata nel settembre 2024. In particolare l’uomo era stato individuato da 3 persone (tra cui il titolare della ditta e un dipendente, oltre che da un ex consigliere comunale) e da un carabiniere che avrebbe assistito a parte della scena prima di recarsi in servizio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Accusato di estorsione in occasione del concerto di Fogli, scarcerato 56enne

