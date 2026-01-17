Accoltellato in via Montegrappa a Bari | 40enne muore dopo il trasporto in ospedale

Un uomo di 40 anni, Amleto Magellano, è deceduto presso il Policlinico di Bari dopo essere stato accoltellato in via Montegrappa, nel quartiere Carrassi. L’episodio si è verificato sabato 17 gennaio e le circostanze sono in fase di chiarimento. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità locale, mentre le forze dell’ordine proseguono le indagini per identificare eventuali responsabili.

Accoltellato in via Montegrappa, nel quartiere Carrassi, è morto dopo il trasporto in ospedale. Vittima un 40enne, Amleto Magellano, deceduto al Policlinico di Bari nella serata di oggi, sabato 17 gennaio. Soccorso dal 118, intervenuto sul posto, l'uomo è stato trasportato al Policlinico di Bari in codice rosso. Troppo gravi le ferite riportate: il 40enne sarebbe stato raggiunto da più fendenti al torace. Sul posto, per i rilievi, sono giunti i carabinieri, che indagano per far luce sull'omicidio e risalire all'autore. Non è chiaro se l'aggressione sia avvenuta al termine di una lite. 🔗 Leggi su Baritoday.it

