Bari accoltellato 40enne | è in condizioni gravissime

Un uomo di 40 anni è stato ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione del Policlinico di Bari dopo un episodio di accoltellamento avvenuto nel quartiere Carrassi, in via Monte Grappa. L’incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, sabato 17 gennaio. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto.

Un uomo di 40 anni è ricoverato nel reparto di rianimazione del Policlinico di Bari dopo essere stato accoltellato nel pomeriggio di oggi, sabato 17 gennaio, al quartiere Carrassi, in via Monte Grappa, nel capoluogo.

