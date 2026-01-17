Bari 40enne accoltellato in strada | muore in ospedale
Un uomo di 40 anni è deceduto dopo essere stato accoltellato nel quartiere Carrassi di Bari. L'episodio si è verificato nel pomeriggio di sabato 17 gennaio, e la vittima è stata trasportata in ospedale, dove purtroppo non è riuscita a sopravvivere. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire i dettagli dell'accaduto.
(Adnkronos) – E' morto l'uomo di 40 anni accoltellato nel pomeriggio di oggi, sabato 17 gennaio, per strada al quartiere Carrassi di Bari. Lo si apprende da fonti sanitarie. Troppo gravi le ferite riportate. L'uomo era stato ricoverato in condizioni gravissime al Policlinico.
