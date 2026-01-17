Bari 40enne accoltellato in strada | muore in ospedale

Un uomo di 40 anni è deceduto dopo essere stato accoltellato nel quartiere Carrassi di Bari. L'episodio si è verificato nel pomeriggio di sabato 17 gennaio, e la vittima è stata trasportata in ospedale, dove purtroppo non è riuscita a sopravvivere. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire i dettagli dell'accaduto.

Bari, accoltellamento a Carrassi: 40enne muore dopo l'arrivo al Policlinico. Si indaga per omicidio - Un uomo di 40 anni è stato accoltellato nel tardo pomeriggio in via Montegrappa, nel quartiere Carrassi a Bari. lagazzettadelmezzogiorno.it

Bari, accoltellato 40enne: è in condizioni gravissime - Un uomo di 40 anni è ricoverato nel reparto di rianimazione del Policlinico di Bari dopo essere stato accoltellato nel pomeriggio di oggi, sabato 17 gennaio, al quartiere Carrassi, in via Monte Grappa ... adnkronos.com

