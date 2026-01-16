Youssef aveva 19 anni Accoltellato in classe davanti ai compagni il decesso in ospedale

Youssef Abanoub, 19 anni, studente dell’istituto superiore Domenico Chiodo-Einaudi della Spezia, è deceduto in ospedale dopo essere stato accoltellato in classe davanti ai compagni. L’episodio si è verificato il 16 gennaio 2026 e sta generando grande attenzione sul tema della sicurezza nelle scuole e della prevenzione della violenza giovanile. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto.

La Spezia, 16 gennaio 2026 – Si chiamava Youssef Abanoub, aveva 19 anni ed era uno studente dell'istituto superiore Domenico Chiodo-Einaudi della Spezia. È morto in serata all'ospedale Sant'Andrea, dove era stato ricoverato in condizioni disperate dopo essere stato accoltellato in classe davanti ai compagni. Youssef, la corsa contro il tempo e il decesso in ospedale. La coltellata lo ha colpito al costato, perforandogli la milza e provocando una massiccia emorragia interna. Soccorso immediatamente, Youssef è stato trasportato d'urgenza al Sant'Andrea, dove i medici lo hanno sottoposto a un intervento chirurgico salvavita.

