A Tarvisio prima vittoria in Coppa per Nicol Delago Goggia fuori dalla top 10

A Tarvisio, Nicol Delago ottiene la sua prima vittoria in Coppa del Mondo nella discesa, segnando un momento importante nella sua carriera. La gara ha visto anche Pirovano arrivare in sesta posizione e Nadia Delago piazzarsi tra le prime dieci. La competizione ha riservato sorprese, mentre Sofia Goggia è uscita dalla top 10. Un risultato che testimonia l’evoluzione delle atlete e la dinamicità della stagione.

La 30enne di Bressanone conquista la discesa, sesta Pirovano e decima la sorella Nadia TARVISIO - Non è mai troppo tardi. Prima vittoria in carriera in Coppa del Mondo per Nicol Delago, che si prende la discesa di Tarvisio. La 30enne di Bressanone, scesa con il pettorale numero 3, taglia il traguardo con il tempo di 1'46"28 spuntandola di 0"20 sulla tedesca Kira Weidle-Winkelmann. Completa il podio la 41enne statunitense Lindsey Vonn, terza a 0"26. "Ero nervosa questa mattina, ho cercato di attaccare e di sciare bene - confessa Nicol - Amo questa pista e tutte le sue curve, penso di aver fatto la gara perfetta, forse nella parte centrale non sono stata velocissima ma poi nel finale sono andata forte anche grazie al pettorale.

