A Tarvisio prima vittoria in Coppa per Nicol Delago Goggia fuori dalla top 10

Da ilgiornaleditalia.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Tarvisio, Nicol Delago ottiene la sua prima vittoria in Coppa del Mondo nella discesa, segnando un momento importante nella sua carriera. La gara ha visto anche Pirovano arrivare in sesta posizione e Nadia Delago piazzarsi tra le prime dieci. La competizione ha riservato sorprese, mentre Sofia Goggia è uscita dalla top 10. Un risultato che testimonia l’evoluzione delle atlete e la dinamicità della stagione.

La 30enne di Bressanone conquista la discesa, sesta Pirovano e decima la sorella Nadia TARVISIO - Non è mai troppo tardi. Prima vittoria in carriera in Coppa del Mondo per Nicol Delago, che si prende la discesa di Tarvisio. La 30enne di Bressanone, scesa con il pettorale numero 3, taglia il traguardo con il tempo di 1'46"28 spuntandola di 0"20 sulla tedesca Kira Weidle-Winkelmann. Completa il podio la 41enne statunitense Lindsey Vonn, terza a 0"26. "Ero nervosa questa mattina, ho cercato di attaccare e di sciare bene - confessa Nicol - Amo questa pista e tutte le sue curve, penso di aver fatto la gara perfetta, forse nella parte centrale non sono stata velocissima ma poi nel finale sono andata forte anche grazie al pettorale. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

a tarvisio prima vittoria in coppa per nicol delago goggia fuori dalla top 10

© Ilgiornaleditalia.it - A Tarvisio prima vittoria in Coppa per Nicol Delago, Goggia fuori dalla top 10

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Discesa Tarvisio 2026 in DIRETTA: Nicol Delago ad un passo dalla vittoria! Goggia si è smarrita

Leggi anche: Nicol Delago fantastica! Trionfa a Tarvisio, prima vittoria in carriera nella Coppa del mondo di sci

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Nicol Delago prima a Tarvisio in Discesa libera in Coppa del mondo • Risultati Sci Alpino oggi; Il giorno del ritorno di Tarvisio in CdM: la startlist della discesa sulla 'Di Prampero', Goggia con il 10 prima di Vonn; Sci alpino femminile oggi, discesa libera a Tarvisio con Sofia Goggia: a che ora e dove vederla in diretta; La Coppa del Mondo femminile torna a Tarvisio, dove la regina è Lindsey Vonn.

tarvisio prima vittoria coppaA Tarvisio prima vittoria in Coppa per Nicol Delago, Goggia fuori dalla top 10 - Prima vittoria in carriera in Coppa del Mondo per Nicol Delago, che si prende la discesa di Tarvisio. laprovinciacr.it

tarvisio prima vittoria coppaLa sciatrice Nicol Delago ha vinto la discesa libera a Tarvisio: è la sua prima vittoria in Coppa del Mondo in carriera - La sciatrice italiana Nicol Delago ha vinto la gara di discesa libera a Tarvisio, località montana del Friuli Venezia Giulia: è la sua prima vittoria in Coppa del Mondo di sci. ilpost.it

tarvisio prima vittoria coppaSci, Coppa del Mondo: splendida Nicol Delago, vince la discesa a Tarvisio - Nella discesa di Tarvisio, valevole per la Coppa del Mondo di sci femminile, si concretizza la favola di Nicol Delago, che sorprende tutti e si prende la prima vittoria nella competizione. sportmediaset.mediaset.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.