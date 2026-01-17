Segui la diretta della discesa maschile di Wengen, in programma dalle 12:00. Aggiornamenti in tempo reale sulla competizione, con particolare attenzione a Nicol Delago, vicina alla vittoria, e a Goggia, che affronta una giornata difficile. Resta sintonizzato per tutte le ultime notizie e risultati, per vivere l’evento con chiarezza e precisione.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE DI WENGEN DALLE 12.30 I PETTORALI DI PARTENZA 11.30 Siamo contenti per Nicol Delago, ma preoccupati per Sofia Goggia. Sembra proprio non riuscire più a generare velocità. In passato era fenomenale nei tratti di scorrimento, adesso sembra fare sempre più fatica gara dopo gara. Cosa sta succedendo? 11.29 L’americana Jacqueline Wiles è 12ma a 1.43. 11.29 Francamente non si vede chi possa mettere in pericolo la vittoria di Nicol Delago. Ma nello sci mai dare nulla per scontato. 11.27 La svizzera Malorie Blanc è 17° a 3. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Tarvisio 2026 in DIRETTA: Nicol Delago ad un passo dalla vittoria! Goggia si è smarrita

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Seconda Prova discesa Tarvisio 2026 in DIRETTA: Nicol Delago in testa dopo 20 atlete, Goggia lontana dalla vetta

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Seconda Prova discesa Tarvisio 2026 in DIRETTA: Nicol Delago si aggiudica il secondo test, Goggia ancora in rodaggio

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

LIVE Sci alpino, Discesa Tarvisio 2026 in DIRETTA: Sofia Goggia cerca una scossa. I pettorali di partenza; Coppa del Mondo. Gigante : Odermatt vince ancora, Vinatzer e De Aliprandini steccano - La vittoria di Odermatt; Coppa del mondo 2025/26 di sci alpino femminile, a Tarvisio discesa libera e super G: programma, italiane in gara e dove vederle in diretta; LIVE! Discesa sprint per le donne in Coppa del Mondo a Zauchensee: Vonn regina, sono 84 vittorie in carriera! Pirovano quarta, male Goggia.

LIVE Sci alpino, Discesa Wengen 2026 in DIRETTA: Franzoni ci riprova, come sta Paris? La startlist - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI TARVISIO DALLE 10. oasport.it