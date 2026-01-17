A Tarvisio, Nicol Delago si impone con una prestazione impeccabile, portando a casa la sua prima vittoria in carriera e facendo risuonare il tricolore sulle nevi friulane. La giornata, invece, non sorride a Sofia Goggia, che conclude la gara senza i risultati sperati. Un evento che riporta l’Italia protagonista nel circuito di Coppa del Mondo, offrendo un momento di soddisfazione e rinnovata fiducia nel panorama alpino nazionale.

Sventola il tricolore sulle nevi di Tarvisio, a quindici anni di distanza dall’ultima tappa di Coppa del Mondo in Friuli Venezia Giulia: sullo spettacolare tracciato di Prampero a pescare il jolly di giornata è stata Nicol Delago, 30enne di Bressanone, che ha messo tutte in fila grazie a una prova perfetta e ha centrato la sua prima vittoria in carriera. Scattata col pettorale numero 3, l’azzurra ha fermato il cronometro a 1’46”28, dando subito la sensazione di aver fatto segnare un tempo difficilmente replicabile: da lì in poi ha osservato sempre dalla poltrona del leader il succedersi delle discese, tirando un vero e proprio sospiro di sollievo solamente al termine delle prove della tedesca Kira Weidle-Winkelmann, seconda, e della statunitense leader di specialità Lindsey Vonn, terza. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Nicol e Nadia Delago da urlo nella seconda prova di discesa a Tarvisio. Sofia Goggia fa fatica

Leggi anche: L’APICE DELLA CARRIERA! Nicol Delago da sballo: vince la discesa di Tarvisio! Sofia Goggia preoccupa

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

A Tarvisio l’Italia esulta con Nicol Delago: altra giornata no per Sofia Goggia - Il ritorno della Coppa del Mondo di sci in Friuli Venezia Giulia a 15 anni dall'ultima volta viene festeggiata con il primo successo in carriera della 30enne di Bressanone: discesa libera ancora amara ... bergamonews.it