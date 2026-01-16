Nicol e Nadia Delago da urlo nella seconda prova di discesa a Tarvisio Sofia Goggia fa fatica

Nella seconda prova di discesa a Tarvisio, Nicol e Nadia Delago si sono distinte per ottimi tempi, con Nicol che ha siglato il miglior risultato. Sofia Goggia ha incontrato alcune difficoltà. Questi risultati possono influenzare la preparazione e le aspettative per la gara di domani, offrendo un quadro chiaro delle performance delle atlete in vista della competizione.

Le sorelle Delago sono grandi protagoniste nella seconda prova della discesa libera di Tarvisio. Nicol ha realizzato il miglior tempo (1'45"32) e si candida ad un ruolo da protagonista per la gara di domani. Nadia ha invece terminato al quarto posto a 46 centesimi dalla sorella, anche se ha saltato una porta lungo il tracciato. In mezzo alle due azzurre si sono piazzate l'austriaca Nina Ortlieb e la slovena Ilka Stuhec, anche loro con una porta saltata e staccate rispettivamente di 4 e 33 centesimi da Nicol Delago. Quinto posto per l'austriaca Mirjam Puchner (+0.59), che ha preceduto la tedesca Kira Weidle-Winkelmann (+0.

