L’APICE DELLA CARRIERA! Nicol Delago da sballo | vince la discesa di Tarvisio! Sofia Goggia preoccupa

Nicol Delago ottiene il suo primo trionfo in Coppa del Mondo, vincendo la discesa di Tarvisio. La gara si conclude con un risultato importante per l’atleta italiana, mentre Sofia Goggia, altra protagonista della disciplina, solleva qualche preoccupazione. Questa vittoria segna un passo significativo nel percorso di Delago, confermando il suo talento e la crescita nel circuito internazionale.

La prima volta non si scorda mai. Nicol Delago si regala un sogno nella discesa libera di Tarvisio e conquista il primo successo della carriera in Coppa del Mondo. Già nelle prove cronometrate la gardenese aveva fatto intravedere di poter lottare per il podio, ma quest’oggi anche dentro la nebbia è stata fenomenale. Si tratta della prima vittoria stagionale per l’Italia in discesa libera e la seconda stagionale al femminile dopo quella di Goggia in superG in Val d’Isere. Un fine settimana da ricordare sicuramente per lo sci alpino azzurro, visto che anche ieri a Wengen era arrivata la prima vittoria in carriera di Giovanni Franzoni. 🔗 Leggi su Oasport.it

