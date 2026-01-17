A Strade Blu Live va in scena la Blackstar Night dedicata a David Bowie

A Strade Blu Live si svolge la Blackstar Night, dedicata a David Bowie, nella terza stagione della rassegna ideata da Maurizio Pratelli e Luca Castelli. Il progetto prosegue il suo percorso attraverso storie e testimonianze, mantenendo l’obiettivo di condividere percorsi culturali e artistici. Un appuntamento che celebra la figura del musicista britannico, inserendosi in un contesto che valorizza l’incontro tra musica, letteratura e narrazione.

La terza stagione di Strade Blu Live, rassegna ideata da Maurizio Pratelli e Luca Castelli, prosegue il suo viaggio lungo le impronte letterarie di William Least Heat-Moon e dunque continuando a offrire storie da condividere. Come? Proponendo a ogni appuntamento un nuovo itinerario durante il quale il pubblico incontra chi vive e anima i sentieri secondari dell'arte: in un cerchio di vita e mestieri, di vino e canzoni, di polvere e curve, di pagine e parole senza trucco. Dunque, il secondo appuntamento del nuovo anno, intitolato Blackstar Night, vedrà ancora in scena ospiti davvero unici: a iniziare da Michele Melfa, che porterà a Como i suoi vini tutti ispirati a David Bowie.

Strade Blu Live nel solco dei Waterboys - Il prossimo appuntamento di Strade Blu Live il 22 febbraio a Dolceacqua, Liguria, celebra il maestro del Rossese Nino Perrino con una superband e un omaggio ai Waterboys. ilgiorno.it

