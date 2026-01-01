A Strade Blu Live va in scena la Abbey Road Night con Andy White ed Enzo Gentile

Da quicomo.it 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Strade Blu Live, la rassegna ideata da Maurizio Pratelli e Luca Castelli, prosegue con la Abbey Road Night, ospitando Andy White ed Enzo Gentile. La terza stagione continua a esplorare temi legati alle impronte letterarie di William Least Heat-Moon, offrendo un’occasione di approfondimento e condivisione di storie e esperienze. Un appuntamento dedicato agli appassionati di musica e cultura, in un contesto di dialogo e scoperta.

La terza stagione di Strade Blu Live, rassegna ideata da Maurizio Pratelli e Luca Castelli, prosegue il suo viaggio lungo le impronte letterarie di William Least Heat-Moon e dunque continuando a offrire storie da condividere. Come? Proponendo a ogni appuntamento un nuovo itinerario durante il. 🔗 Leggi su Quicomo.it

a strade blu live va in scena la abbey road night con andy white ed enzo gentile

© Quicomo.it - A Strade Blu Live va in scena la Abbey Road Night con Andy White ed Enzo Gentile

Leggi anche: A Strade Blu Live va in scena la Abbey Road Night con Andy White ed Enzo Gentile

Leggi anche: A Strade Blu Live va in scena una notte con BookCity Milano

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

strade blu live scenaA Strade Blu Live va in scena la Abbey Road Night con Andy White ed Enzo Gentile - La terza stagione di Strade Blu Live, rassegna ideata da Maurizio Pratelli e Luca Castelli, prosegue il suo viaggio lungo le impronte letterarie di William Least Heat- quicomo.it

Strade Blu Live si congeda con una festa - Il settimo e ultimo appuntamento di Strade Blu Live si conclude con la festa Closing Time al Nerolidio Music Factory di Como, con tre concerti imperdibili. ilgiorno.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.