A Strade Blu Live va in scena la Abbey Road Night con Andy White ed Enzo Gentile

A Strade Blu Live, la rassegna ideata da Maurizio Pratelli e Luca Castelli, prosegue con la Abbey Road Night, un evento dedicato alla musica dei Beatles con Andy White ed Enzo Gentile. La terza stagione invita il pubblico a scoprire e condividere storie e atmosfere, continuando il suo percorso attraverso le impronte letterarie di William Least Heat-Moon.

La terza stagione di Strade Blu Live, rassegna ideata da Maurizio Pratelli e Luca Castelli, prosegue il suo viaggio lungo le impronte letterarie di William Least Heat-Moon e dunque continuando a offrire storie da condividere. Come? Proponendo a ogni appuntamento un nuovo itinerario durante il.

Strade Blu Live si congeda con una festa - Il settimo e ultimo appuntamento di Strade Blu Live si conclude con la festa Closing Time al Nerolidio Music Factory di Como, con tre concerti imperdibili. ilgiorno.it

