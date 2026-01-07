L' Iran guarda al Venezuela ma il rischio per il regime di Teheran è una questione di calcolo

L’Iran ha annunciato l’avvio di un’esercitazione militare, segnale di una strategia attentamente ponderata. In un contesto globale complesso, il regime di Teheran valuta con attenzione i rischi e le opportunità, anche in relazione al Venezuela. Questo movimento si inserisce in un quadro di tensioni crescenti e di calcoli politici, sottolineando l’importanza di monitorare le evoluzioni delle relazioni internazionali e le risposte del regime iraniano.

Nella notte fra domenica e lunedì, la televisione iraniana ha annunciato l'inizio di un'esercitazione militare. Le Guardie della rivoluzione islamica si sono messe a testare lanci di missili e sist.

Anche l’Iran dell’ayatollah trema dopo il Venezuela, i mercati scrutano con attenzione il petrolio - Il mercato del petrolio deve dosare anche la possibile minaccia dell'Iran, dove il regime dell'ayatollah può sgretolarsi dopo il Venezuela. msn.com

L’azione degli Stati Uniti in Venezuela aumenta il rischio Iran, non lo scenario Groenlandia: strategist - La società ha affermato che l’intervento degli Stati Uniti in Venezuela ha un impatto limitato a breve termine sui mercati energetici ma aumenta la probabilità di cambiamenti politici a lungo termine ... it.investing.com

Nella puntata di oggi con @ROBZIK e @lorepas85 @pegahmoshir @lb7080 Madrid guarda a Caracas, Teheran in rivolta. Ayuso vs Zapatero, diaspora venezuelana in attesa. In Iran continuano le proteste e il Times riporta di un'ipotesi fuga di Khamenei. x.com

Che messaggio è arrivato agli alleati di Maduro. La Cina “condanna” l’eliminazione del suo più forte alleato in America latina, il Venezuela. La Russia guarda altrove, l’Iran rabbrividisce. Dagli articoli di Micól Flammini e Giulia Pompili Quando a Volodymyr Z - facebook.com facebook

