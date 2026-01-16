Wagner e Brahms | al Bon di Colugna l’incontro-scontro tra due giganti

Il concerto della Fondazione Luigi Bon propone un confronto tra Wagner e Brahms, due figure fondamentali della musica tedesca dell’Ottocento. L’evento offre l’opportunità di ascoltare le composizioni di questi grandi autori, evidenziando le diversità e le affinità del loro stile. Un’occasione per apprezzare la profondità e la ricchezza della musica classica in un contesto di grande rispetto e sobrietà.

Due grandi geni della musica classica tedesca della seconda metà dell'Ottocento a confronto nel nuovo appuntamento della stagione musicale della Fondazione Luigi Bon. Domenica 18 gennaio, con inizio alle 20.30, il Teatro Luigi Bon di Colugna ospiterà il concerto dal titolo Wagner – Brahms.

