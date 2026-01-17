Confartigianato evidenzia come la lentezza del sistema giudiziario civile possa compromettere la competitività delle imprese italiane. Mentre in alcune regioni una causa si risolve in pochi mesi, in altre serve più di due anni e mezzo. Questa disparità sottolinea l’urgenza di interventi per ridurre i tempi di giustizia e favorire un ambiente più favorevole alle imprese.

Roma, 17 gennaio 2026 – C’è un’Italia in cui una causa civile “gira” in poco più di quattro mesi e un’altra in cui per arrivare alla definizione del procedimento bisogna mettere in conto oltre due anni e mezzo. E in mezzo c’è un Paese spaccato, con differenze che non sono soltanto statistiche: per le imprese, soprattutto piccole e piccolissime, si traducono in costi, incertezza, rinvii di investimenti e perfino nel ripensamento di una scelta di mercato o di un contratto. L’allarme arriva da Confartigianato, che in un rapporto fotografa una giustizia civile “a più velocità”, misurata attraverso il disposition time, l’indicatore che mette in relazione i procedimenti pendenti a fine anno con quelli definiti nell’anno stesso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Allarme Confartigianato: la giustizia civile lenta vale un anno di competitività

Leggi anche: Natale 2025, Confartigianato rilancia la campagna “Acquistiamo locale”: scegliere artigiano vale di più

Leggi anche: Klaus Davi: “Insultato e minacciato in strada a Milano, giustizia lenta su antisemitismo”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Allarme Confartigianato: la giustizia civile lenta vale un anno di competitività - Il Tribunale di Gorizia è primo per velocità di chiusura contenziosi con 132 giorni di media. msn.com