A Gaza una neonata è morta di freddo | Tende distrutte dalle piogge la vita è diventata insopportabile qui

A Gaza, le condizioni di vita sono drammatiche a causa delle tende distrutte dalle piogge e dal gelo. Nella città di Khan Younes, la piccola Rahaf Abu Jazar, di appena otto mesi, ha perso la vita a causa del freddo. La situazione degli sfollati diventa sempre più insostenibile, evidenziando le gravi conseguenze di un contesto di crisi e mancanza di riparo adeguato.

A Khan Younes non c’è riparo alla pioggia e dal gelo. La piccola Rahaf Abu Jazar, di soli otto mesi, è morta di freddo stamattina nella tenda in cui era sfollata. Il racconto a Fanpage.it di un operatore umanitario: "A Gaza i bambini sono privati di tutto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Strage silenziosa a Gaza: neonata di 8 mesi muore di freddo nelle tendopoli allagate - Le piogge torrenziali sommergono le tendopoli di Khan Younis, mentre la piccola Rahaf perde la vita tragicamente ... Secondo tg.la7.it

Neonata morta di freddo in una tenda a Khan Yunis - Tragedia in un campo profughi palestinese: una bimba è morta stanotte a causa del freddo estremo nel sud della Striscia di Gaza, dove viveva insieme ... Segnala msn.com