A Gaza, la morte di un neonato a causa del freddo si aggiunge a un bilancio di otto decessi dall’inizio dell’inverno. Save the Children sottolinea come le tende di emergenza non siano sufficienti a proteggere i più vulnerabili. La recente perdita riguarda Aisha Ayesh al-Agha, una bambina di 27 giorni deceduta per ipotermia nel sud della Striscia di Gaza.

A Gaza i neonati continuano a morire per il freddo. L’ultimo caso lo riporta l’agenzia di stampa palestinese Wafa: una bambina nata da 27 giorni, Aisha Ayesh al-Agha, è deceduta a Khan Younis, nel sud della Striscia, per ipotermia. Sale così a 8 il numero dei bambini morti dall’inizio della stagione a causa della grave carenza di aiuti umanitari e della mancanza di materiale per scaldarsi e ripararsi dalle temperature che calano drasticamente durante la notte. Secondo i medici sentiti dall’agenzia, il caso evidenzia la gravità della situazione umanitaria nella Striscia, soprattutto per i bambini e gli sfollati che vivono in tende fragili e mal equipaggiate per resistere al freddo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gaza, un’altra neonata morta a causa del freddo: è l’ottavo caso dall’inizio dell’inverno. Save the children: “Le tende non bastano”

