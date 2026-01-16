Giovanni Franzoni ci riprova in discesa a Wengen | a che ora parte n di pettorale tv

Giovanni Franzoni parte in discesa a Wengen, valida per la dodicesima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Ecco l’orario di partenza, il numero di pettorale e le info sulla trasmissione televisiva. Franzoni si presenta come uno dei principali protagonisti di questa gara, dopo aver dimostrato ottime prestazioni nelle tappe precedenti.

Giovanni Franzoni è stato il protagonista assoluto della settimana sin qui sul Lauberhorn e va considerato uno degli osservati speciali in vista della discesa libera di Wengen, valevole per la dodicesima tappa della Coppa del Mondo maschile 2025-2026 di sci alpino. La mitica pista elvetica sarà teatro della quarta gara stagionale del Circo Bianco in questa specialità, quando mancano ormai una ventina di giorni ai Giochi Olimpici. Il 24enne bresciano, autore del miglior tempo in entrambe le prove cronometrate e vincitore del supergigante con una prestazione favolosa (partendo per primo), sogna a questo punto una leggendaria doppietta anche se l’impresa sembra molto difficile. 🔗 Leggi su Oasport.it

