Guadagno 5 volte ciò che prende un direttore di banca Puoi avere tutte le stelle del mondo ma se il ristorante è vuoto sei un genio che ha fallito | parla lo chef Roberto Conti

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da un percorso scolastico travagliato al diventare un punto di riferimento per la ristorazione, arrivando a guadagnare “circa cinque volte ciò che prende un direttore di banca”. L’executive chef Roberto Conti ci ha visto lungo ed ha capito che non è sufficiente stare in cucina. Almeno questa è la sua visione che prevede un guizzo in più. Va bene creare meraviglie con i fornelli ma, spesso, è necessario essere capaci nel rivestire più ruoli. Anche, apparentemente, collaterali. Pavese, 42 anni, vive a Cernusco sul Naviglio, con moglie e tre figlie. Prima di diventare consulente, ha avuto un percorso degno di nota nella cucina d’autore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

