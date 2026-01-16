Zelensky | Ucraina non è mai stata e mai sarà ostacolo alla pace
Il presidente Zelensky ha ribadito che l'Ucraina non è mai stata e non sarà mai un ostacolo al processo di pace. Le sue dichiarazioni, rilasciate a Kiev il 16 gennaio 2026, sottolineano l'impegno dell'Ucraina nel favorire soluzioni pacifiche e collaborare per una stabilità duratura nella regione. Queste parole evidenziano la volontà di mantenere un atteggiamento costruttivo e aperto al dialogo internazionale.
(Agenzia Vista) Kiev, 16 gennaio 2026 "L'Ucraina non e' mai stata e non sarà mai un ostacolo alla pace. Sono proprio i missili, i droni e i tentativi russi di distruggere l'Ucraina a dimostrare chiaramente che Mosca non ha bisogno di accordi di pace. Quando, a causa della Russia, gli ucraini restano senza elettricità per 20-30 ore, e quando gli attacchi russi mirano a danneggiare il nostro settore energetico e la nostra popolazione, è la Russia che deve essere messa sotto pressione. Intensificheremo significativamente i nostri sforzi diplomatici, sia pubblici e ufficiali, sia privati e non ufficiali". 🔗 Leggi su Iltempo.it
#TG2000 - #Politica divisa su #Kiev. #Meloni a #Tokyo #16gennaio #Ucraina #Zelensky #Donbass #Lavrov #RussiaUkraineWar #Ukraine #Crosetto #SanaeTakaichi #Giappone #TV2000 @tg2000it x.com
UCRAINA | Trump e Putin concordano: "È Zelensky a rallentare l'accordo di pace". Per il presidente americano Putin è pronto a fare un accordo mentre il leader ucraino sarebbe più restio. Il Cremlino: "È proprio così". - facebook.com facebook
