Il presidente Zelensky ha ribadito che l'Ucraina non è mai stata e non sarà mai un ostacolo al processo di pace. Le sue dichiarazioni, rilasciate a Kiev il 16 gennaio 2026, sottolineano l'impegno dell'Ucraina nel favorire soluzioni pacifiche e collaborare per una stabilità duratura nella regione. Queste parole evidenziano la volontà di mantenere un atteggiamento costruttivo e aperto al dialogo internazionale.

(Agenzia Vista) Kiev, 16 gennaio 2026 "L'Ucraina non e' mai stata e non sarà mai un ostacolo alla pace. Sono proprio i missili, i droni e i tentativi russi di distruggere l'Ucraina a dimostrare chiaramente che Mosca non ha bisogno di accordi di pace. Quando, a causa della Russia, gli ucraini restano senza elettricità per 20-30 ore, e quando gli attacchi russi mirano a danneggiare il nostro settore energetico e la nostra popolazione, è la Russia che deve essere messa sotto pressione. Intensificheremo significativamente i nostri sforzi diplomatici, sia pubblici e ufficiali, sia privati e non ufficiali". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Zelensky: Ucraina non è mai stata e mai sarà ostacolo alla pace

Leggi anche: Zelensky Ucraina mai ostacolo alla pace

Leggi anche: Zelensky risponde a Trump: “L’Ucraina non è un ostacolo alla pace”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Zelensky: Ucraina non è mai stata e mai sarà ostacolo alla pace - Sono proprio i missili, i droni e i tentativi russi di distruggere l'Ucraina a dimostrare chiaramente che Mosca non ha bisogno di acco ... ilgiornale.it