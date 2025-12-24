Zelensky Ucraina mai ostacolo alla pace

🔊 Ascolta la notizia

L'Ucraina continua a mantenere un dialogo aperto con gli Stati Uniti e mostra disponibilità a lavorare per una soluzione pacifica del conflitto. Zelensky ha sottolineato l'importanza di un percorso condiviso verso la pace, senza ostacoli insormontabili. La volontà di trovare un accordo rappresenta un passo fondamentale verso una stabilità duratura nella regione, con l’obiettivo di favorire il dialogo e la ricostruzione.

7.00 "L'Ucraina rimane in costante contatto con gli Usa e attende con interesse di proseguire i lavori per raggiungere un accordo di pace". Lo ha scritto su Telegram il presidente Zelensky. "Sentiamo che l'America vuole raggiungere un accordo definitivo e c collaboriamo pienamente. L'Ucraina non è mai stata e non sarà mai un ostacolo alla pace", ha detto il leader ucraino. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

