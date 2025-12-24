Zelensky Ucraina mai ostacolo alla pace

L'Ucraina continua a mantenere un dialogo aperto con gli Stati Uniti e mostra disponibilità a lavorare per una soluzione pacifica del conflitto. Zelensky ha sottolineato l'importanza di un percorso condiviso verso la pace, senza ostacoli insormontabili. La volontà di trovare un accordo rappresenta un passo fondamentale verso una stabilità duratura nella regione, con l’obiettivo di favorire il dialogo e la ricostruzione.

7.00 "L'Ucraina rimane in costante contatto con gli Usa e attende con interesse di proseguire i lavori per raggiungere un accordo di pace". Lo ha scritto su Telegram il presidente Zelensky. "Sentiamo che l'America vuole raggiungere un accordo definitivo e c collaboriamo pienamente. L'Ucraina non è mai stata e non sarà mai un ostacolo alla pace", ha detto il leader ucraino. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Ucraina, ancora stallo sui territori. Zelensky insiste: serve un referendum | Trump ottimista: «Mai così vicini alla pace»

Leggi anche: Gli sforzi europei per aiutare l’Ucraina, e l’ostacolo russo alla pace

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Zelensky: Sentiamo che Usa vogliono pace, noi non saremo mai un ostacolo - Russia attacca nella notte Zaporizhzhia; Senza sosta raid russi su Ucraina. Papa chiede tregua per Natale. LIVE; Zelensky, ‘in costante contatto con gli Usa per un accordo di pace’; Zelensky: “Sentiamo che Usa vogliono pace, noi non saremo mai un ostacolo”..

Ucraina, ancora raid russi. Zelensky: "Usa per pace". Papa chiede tregua a Natale. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina, ancora raid russi. tg24.sky.it