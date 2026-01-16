Zelensky risponde a Trump | L’Ucraina non è un ostacolo alla pace

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ribadito che l’Ucraina non rappresenta un ostacolo alla pace, rispondendo alle dichiarazioni di Donald Trump, che aveva indicato il paese come principale impedimento a una soluzione del conflitto tra Russia e Ucraina. Zelensky ha sottolineato l’impegno dell’Ucraina nel trovare una via diplomatica e ha respinto le accuse, evidenziando la volontà di collaborare per un clima di stabilità nella regione.

"L'Ucraina non è mai stata e non sarà mai un ostacolo alla pace". Con queste parole il presidente Volodymyr Zelensky ha replicato alle recenti accuse di Donald Trump, che ha indicato il leader ucraino come il "principale ostacolo" a una soluzione del conflitto tra Russia e Ucraina. La dichiarazione di Zelensky arriva in un momento di forte tensione diplomatica, alimentata dalle prese di posizione dell'ex presidente americano. Il leader di Kiev ha ribadito la volontà dell'Ucraina di lavorare per una pace giusta, respingendo l'idea che il suo governo stia ostacolando i negoziati.

Zelensky al Messaggero: «Trump? Io sono sempre pronto alle elezioni. Mi fido di Giorgia Meloni». Il faccia a faccia a Palazzo Chigi - Volodymyr Zelensky risponde da Roma alle accuse di Donald Trump. ilmessaggero.it

Zelensky incontra Meloni e risponde a Trump: "Pronto al voto, contiamo sul sostegno dell'Italia" - Mezz'ora di faccia a faccia con Papa Leone XIV e poi il colloquio di un'ora e mezzo a palazzo Chigi con Giorgia Meloni. rainews.it

Zelensky: L'Ucraina non è non sarà mai un ostacolo alla pace

Venezuela, Zelensky: "Se si può fare questo con i dittatori, allora gli Usa sanno cosa fare dopo" Il presidente ucraino risponde sorridendo a una domanda sul raid a Caracas - facebook.com facebook

