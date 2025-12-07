Bambino di 5 anni beve il latte all' asilo e collassa davanti ai compagni | morto in ospedale Svelato l' errore fatale
Benedict Blythe, 5 anni, è morto poche ore dopo aver bevuto quello che doveva essere latte d?avena durante la ricreazione. Il piccolo, allergico in modo grave al latte vaccino, alle. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
