Bambino di 5 anni beve il latte all' asilo e collassa davanti ai compagni | morto in ospedale Svelato l' errore fatale

Ilmessaggero.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Benedict Blythe, 5 anni, è morto poche ore dopo aver bevuto quello che doveva essere latte d?avena durante la ricreazione. Il piccolo, allergico in modo grave al latte vaccino, alle. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Bambino di 5 anni beve il latte all'asilo e collassa davanti ai compagni: morto in ospedale. Svelato l'errore fatale

