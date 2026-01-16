Studente accoltellato in classe davanti ai compagni | coteaneo lo aggredisce terrore a scuola

Un grave episodio si è verificato in un istituto superiore di Spezia, dove uno studente è stato accoltellato in classe da un coetaneo. L’aggressione si è svolta davanti ai compagni, generando grande preoccupazione tra studenti e personale scolastico. Le autorità stanno intervenendo per chiarire i fatti e garantire la sicurezza all’interno dell’istituto.

