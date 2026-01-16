Studente accoltellato in classe davanti ai compagni | coteaneo lo aggredisce terrore a scuola
Un grave episodio si è verificato in un istituto superiore di Spezia, dove uno studente è stato accoltellato in classe da un coetaneo. L’aggressione si è svolta davanti ai compagni, generando grande preoccupazione tra studenti e personale scolastico. Le autorità stanno intervenendo per chiarire i fatti e garantire la sicurezza all’interno dell’istituto.
La Spezia, 16 gennaio 2026 – Gravissimo episodio in un istituto superiore di Spezia. Uno studente è stato accoltellato a scuola, in classe, da un coetaneo anche lui alunno della scuola. I due, entrami intorno ai 17 anni, sembra litigassero da giorni. Non si sa il motivo del contendere, anche se si sospetta fosse per una ragazza. Intorno a mezzogiorno, alla seconda ricreazione, c’è stato un litigio in bagno tra i due. Uno dei due ragazzi è poi rientrato in classe per la ripresa delle lezioni. Era particolarmente scosso, come hanno raccontato i compagni. A un certo punto della lezione il rivale è entrato in classe con il coltello e lo ha aggredito, dando dei fendenti al costato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
