WTA Adelaide esordio convincente per Andreeva Mboko approda ai quarti di finale

Nella seconda giornata del WTA 500 di Adelaide, si sono disputati i match che completano il primo turno. Andreeva ha esordito con una prestazione convincente, mentre Mboko ha conquistato l'accesso ai quarti di finale. Questa fase del torneo conferma l'interesse e l’importanza della competizione, offrendo spunti per il proseguimento della manifestazione e il percorso delle giocatrici coinvolte.

La seconda giornata del torneo WTA 500 di Adelaide calendarizza i match che completano il programma del primo turno. Vince e convince all'esordio nel torneo la russa Mirra Andreeva, testa di serie numero tre. La russa approda ai quarti di finale insieme alla canadese Victoria Mboko. Convincente esordio nel torneo per Mirra Andreeva. La russa domina l a ceca Marie Bouzkova 6-3 6-1 in un'ora e dieci minuti. Victoria Mboko bissa il successo di ieri e approda ai quarti di finale. La canadese prevale contro la russa Anna Kalinskaya 6-2 3-6 7-6(6) in due ore e ventiquattro minuti. La russa Diana Shnaider, la testa di serie numero 9, doma la canadese Leylah Fernandez 7-5 6-3 in un'ora e trentotto minuti.

