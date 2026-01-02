Torna E trèb in piàza | tutti gli appuntamenti tra Cappelletti gravel spettacoli e concerti

Cotignola si prepara a ospitare “E trèb in piàza”, un evento che si svolgerà da domenica 4 a martedì 6 gennaio in piazza Vittorio Emanuele II. La manifestazione propone una serie di appuntamenti tra spettacoli, concerti e gastronomia locale, offrendo un'occasione di incontro e convivialità per tutta la comunità. Un momento di festa per celebrare l’ingresso nel nuovo anno in un’atmosfera semplice e partecipata.

Cotignola è pronta a trasformare la sua piazza in un luogo di festa e condivisione. Da domenica 4 a martedì 6 gennaio piazza Vittorio Emanuele II ospiterà "E trèb in piàza", l'appuntamento che unisce spettacoli, intrattenimento e gastronomia tipica, per salutare il nuovo anno nel segno della.

